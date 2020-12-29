Söke'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke KOM timi tarafından 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke KOM timi tarafından Bağarası Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığının duyumunun alınması üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı çıkartıldı. Karara istinaden 3 farklı adreste şüpheliler M.E, Ç.Ç, ve C.U isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 47.73 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 9 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.