Söke'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda üç şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada, üç şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (13 gram esrar) ele geçirildi. Bir şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.