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Söke'de uyuşturucudan 6 ayda 359 kişi yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı. ilk 6 ayda 359 kişinin uyuşturucudan yakalandığı bildirildi.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu 2020 yılının ilk 6 ayında 53'ü satıcı olmak üzere toplam 359 kişinin uyuşturucu satışı yapmak/kullanmak suçu kapsamında yakalandığını duyurdu.


Tutuklananların 19'u uyuşturucu satışı, 5'i ise kullanma suçundan tutuklandığı öğrenildi.


"Kaymakamdan Emniyet ve Jandarma Personeline Tebrik"


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu tacirleri ile amansız mücadelemiz devam ediyor. Zehir tacirleri ile başarılı ve tavizsiz bir mücadele yürüten hem emniyet hem de jandarma personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

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