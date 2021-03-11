Söke'de uyuşturucuya geçit yok

Aydın'ın Söke İlçesinde 2021 yılı Mart ayı içerisinde toplam 18 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yapıldı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında çalışmaları devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 2021 yılı Mart ayının 10 günlük sürecinde yapılan çalışmalar kapsamında 46 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 7 gram Esrar Uyuşturucu Maddesi, 0,30 gram Bonzai Uyuşturucu Maddesi, ele geçirildi. Yapılan bu çalışmalar kapsamında15 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan toplam 18 şahsa adli soruşturma başlatıldı. Bu şahıslardan 3'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranması olan 5 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” denildi.