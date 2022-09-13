Söke'de velilerin ‘okul çıkış saati' tepkisi

Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi binasının yenileme çalışmaları nedeniyle öğrenciler başka okullara nakledildi. Nakledilen okulun öğrencilerinin velileri, yeni okullarda son ders çıkış saatinin 21.00 olduğunu söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi binasının yenileme çalışmaları nedeniyle öğrenciler, Kemalpaşa İlkokulu ve Ortaokuluna nakledildi. Yeni okullarda son ders çıkış saatinin 21.00 olduğunu ifade eden öğrenci velileri,

Bağarası Kemalpaşa Okulu önünde toplanıp şikayetlerini dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile yapılan görüşmede teneffüs ve ders saatlerinin 10'ar dakika kısaltılarak 50 dakika öne çekilmesi yöntemi gündeme geldi. Veliler, soruna farklı ve çocuklarının daha makul saatlerde evde olabilecekleri bir çözüm bulunmasını istedi.