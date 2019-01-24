Söke'de yağışla birlikte fırtına etkili oldu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen fırtına evin çatısını uçurdu.

Bağarası Mahallesi Camikebir Mahallesi Kardak mevkiinde fırtına ile oluşan kısa süreli hortum dev çatıyı alarak, metrelerce ileri fırlattı. Profil demir ve saç malzemeden oluşan dev çatı kağıt gibi savrulurken, herhangi bir yaralanma veya can kaybına sebep olmaması teselli kaynağı oldu.