İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de yağışla birlikte fırtına etkili oldu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde yağışla birlikte meydana gelen fırtına evin çatısını uçurdu.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen fırtına evin çatısını uçurdu.


Bağarası Mahallesi Camikebir Mahallesi Kardak mevkiinde fırtına ile oluşan kısa süreli hortum dev çatıyı alarak, metrelerce ileri fırlattı. Profil demir ve saç malzemeden oluşan dev çatı kağıt gibi savrulurken, herhangi bir yaralanma veya can kaybına sebep olmaması teselli kaynağı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.