Söke'de yağışlar Kisir Çayını taşırdı

Söke'de meydana gelen aşırı yağış Kisir Mahallesi'nde ekili arazilere zarar verdi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle Kisir Çayı taştı. İki farklı noktadan yayılan dere suları etrafında bulunan ekili arazilere zarar verdi. Yem bitkisi ekili olduğu öğrenilen 60 dönüm civarında arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kisir Mahallesi'nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen taşkın zararının tespiti için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Ziraat Odası heyeti incelemelerde bulundu. İnceleme heyetinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş da bulunurken, meydana gelen taşkın ile ilgili Kisir Muhtarı Baki Suna'dan bilgi aldılar.

Mahalle sakinleri Kisir Çayı'nda yapılan ıslah ve çevresinde örme taş çalışmasının tamamlanması gerektiğini söylediler. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hasarı yerinde tespit etmek üzere incelemelerde bulunduklarını ifade eden Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş; “Bölgedeki vatandaşlarımızı dinledik. Ekili arazileri zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.