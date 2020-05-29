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Söke'de yangın panik yaşattı

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan metruk evde çıkan yangın panik yaşattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan metruk evde çıkan yangın panik yaşattı.


Yangın 21:30 sularında meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı metruk halde bulunan evde çıkan yangın sokak sakinlerine heyecanlı anlar yaşattı. Alevleri gören sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Gecenin karanlığında yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması ve yaşanılan olayda herhangi bir acı tablonun ortaya çıkarması teselli oldu.

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