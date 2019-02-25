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Söke'de yasak avcılığa geçit yok

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrollerinde avlanması yasak olan 25 kasa içinde 5 bin adet deniz patlıcanı ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrollerinde avlanması yasak olan 25 kasa içinde 5 bin adet deniz patlıcanı ele geçirildi.


Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen yol kontrollerinde, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre bölgede avlanması yasak olan, 25 kasa içerisinde yaklaşık 5 bin adet deniz patlıcanı ele geçirildi. İlgili şahıslara İdari Para Cezası uygulandıktan sonra ele geçirilen deniz patlıcanları tekrar denize salındı. Yasak avlanmayla ilgili tebliğin 28 inci maddesine göre(2016-2020 yıllarında), Ege Denizi'nde, İzmir Körfezindeki Ardıç Burnu ile Kapan Burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasuları hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah Burnu ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Eğribucak Burnu arasında kalan karasularında deniz patlıcanı avcılığı yapılabilmektedir” denildi .

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