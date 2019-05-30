Söke'de yeni sezonun yol hamlesi başladı

Yenikent Mahallesi Acar Caddesi (Hastane yolu) ile Mimarlık Fakültesi yolu (38. Sokak)'nu birbirine bağlayan 63. Sokak ve çevresinde asfaltlama çalışması yapılıyor. Çevrede yaşayan vatandaşların sürekli şikayet ettikleri ham yollar asfalt kaplamayla buluşurken, yolu kullanan araç sürücüleri de artık rahat edecek. Asfalt kaplaması yapılan yolda bordür ve kaldırım çalışması da yapılırken; daha sonra yol kaplaması yapılacak bazı sokaklarda da Aydın BŞB ASKİ ekiplerince altyapı çalışmaları da tamamlanıyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile çalışmaları yerinde inceledi. Asfalt çalışmasının başladığı alandan yoğun şikayetlerin geldiğini belirten Başkan Tuncel; “Yeni dönem için planlamalarımız son aşamada, bütçelerimiz ölçüsünde kaynak oluşturmak çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde proje ve faaliyetlerimiz kendisini daha fazla gösterecek. Farklı bir Söke oluşturmak için yola çıktık ve başaracağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yeni sezonun ilk asfaltını döktük, bir yandan da planlama dahilinde çeşitli noktalarda parke yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yeni konutlaşmaların ve özellikle öğrenci yerleşim yaşam alanlarının yoğun olduğu Yenikent Mahallesi 63. Sokak ve civarında yapılan asfalt çalışması, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Diğer taraftan Söke Belediyesi şantiye ekiplerince Söke'nin 5 ayrı noktasında eş zamanlı parke yol yapım çalışmaları devam ediyor. Kemalpaşa Mahallesi Mersin Sokak, Yenicami Mahallesi Ali Yaman, Turna ve Turan Sokaklar, Atatürk Mahallesi Mustafa Arıcı Sokak ve Çeltikçi Mahallesi Bahar Sokak'ta yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.