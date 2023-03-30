Söke'de yıllarca hizmet veren bina yıkılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan, uzun süredir atıl durumda bırakılan binanın yıkımına başlandı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan, ön cephesi tren yoluna bakan eski kurum binası geniş bahçesi, bahçesinde bulunan dev çam ağaçları ve palmiyeleri ile dikkat çekiyor. Bina uzun yıllardır atıl olması nedeniyle birçok proje için, çok çeşitli kurum ve kuruluş tarafından talep edilmiş ancak bu talepler kurum tarafından sürekli olarak ret edilmişti.

İnşası 1950'li yıllarda yapıldığı, 80'li yıllarda kısa bir süre Jandarma tarafından da kullanıldığı ifade edilen eski bina uzun zamandır kullanılmıyordu. Binanın yıkımın ardından yerine yeni bina inşa edilecek mi, edilecekse hangi sebeple kullanılacağı hakkında bilgi alınamadı.