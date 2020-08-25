Söke'de yine yangın; 5 dönüm arazi kül oldu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe Köyü Tekke mevkiinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük arazi alevlere teslim oldu.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 5 dönümlük alan yandı. Güzeltepe Mahalle sakinlerinin de yardıma koştuğu yangın üzüntüye neden oldu. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.