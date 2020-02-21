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Söke'de yoldan çıkan otomobil devrildi

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazada bir kişi yaralandı.


edinilen bilgiye göre; Söke'ye bağlı Ağaçlı Mahallesi'nden Söke yönüne seyreden Burcu Duman yönetimindeki 48 U 3001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.


Trafik Eğitim Alanı mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü Burcu Duman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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