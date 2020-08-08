Söke'de yollar yeni yüzüne kavuşuyor

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile birlikte geride kalan 14 aylık sürede 200 bin metrekare yol yapım çalışmasını gerçekleştiren Söke Belediyesi ekipleri eş zamanlı olarak 6 noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

“Çankırı Sokak yeni yüzüne kavuşacak”

Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde Aydın Caddesi ile Turgut Özal Bulvarında tren yolu hemzemin geçidine kadar olan Çankırı Sokak'ta yol yapım çalışmaları başladı. Söke Belediyesi ekiplerine eski yol kaplaması ve kaldırımların söküm çalışması tamamlandı. Toplam 5 bin 500 metrekarelik yolda eski kaplama sökümünün ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince altyapı, su hatları yenileme çalışması yapılacak. Bu çalışmanın önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Altyapı çalışmalarının ardından Söke Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam edecek. Çankırı Sokak yeni yol kaplaması ve kaldırımlarına kavuşacak.

“43. Sokak tamam, 89. sokak devam”

Yenikent Mahallesi'nde Fakülteler yolu olarak bilinen 43. Sokak'ta yol yenileme çalışması tamamlandı. Yürüyüş yolu düzenlemesi ve çiçeklik alanlarda tesviye çalışmasının ardından aydınlatma direklerinin ön montajları da yapıldı. Yolun ilk etabının tamamlanmasından sonra yolun devamı olan 89. Sokak'ta yol yenileme çalışları devam ediyor. Burada parke döşemesi yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye ekiplerince yol çalışmaları yapılırken, 43. Sokağın yanında bulunan dere kenarında da Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme çalışması hızlandı.

“Cumhuriyet ve Güllübahçe'de çalışma”

Diğer taraftan Yenikent Mahallesi 113. Sokakta da yol yapım çalışması yapılıyor. Bin 400 metrekarelik 113. Sokakta asfalt çalışması yapılacak. Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde Park Caddesi çıkmazında ve Halat Sokak'ta çalışma tamamlanırken, ekipler Uzun Sokak'ta yol yapım çalışmasına devam ediyor.

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde de yol yenileme hamlesi devam ederken, Muştu, Muğla ve Mumcu Sokaklarda yol yapım çalışmaları devam ediyor.