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Söke'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar kar görmek için dağlara çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar kar görmek için dağlara çıktı.


Söke ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. İlçenin Yamaç, Çavdar, Demirçay, Sofular, Aslanyaylası mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sonrasında her yer beyaza büründü. Sökeli vatandaşlar ise yağan kar sonrası dağlara akın etti. Çocuklarıyla kar görmeye gelen aileler keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.

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