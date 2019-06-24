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Söke'deki 40 okula beyaz bayrak

Söke İlçe Kaymakamlığı’nda yapılan törende 2018/2019 eğitim öğretim yılında, Söke’de beyaz bayrak almaya hak kazanan 40 resmi ve özel eğitim kurumuna bayrak ve sertifikaları takdim edildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı'nda yapılan törende 2018/2019 eğitim öğretim yılında, Söke'de beyaz bayrak almaya hak kazanan 40 resmi ve özel eğitim kurumuna bayrak ve sertifikaları takdim edildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 2006 yılında yapılan, 2015 yılında da güncellenen protokol ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla yürütülen proje kapsamında; Söke'deki okullara da beyaz bayrakları verildi.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun da katılığı bayrak ve belge dağıtım töreninde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Şerafettin Yapıcı da bulundu.


Önceki eğitim öğretim yıllarında Söke'de 42 olan Beyaz Bayrak sayısının 82'ye çıktığı belirtilirken; Söke'de beyaz bayraklı okul sayısında yüzde 95'lik bir artış olduğu ifade edildi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu okullarda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekerken; emeği geçen tüm okul/kurum yöneticileri ve öğretmenleri tebrik etti.

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