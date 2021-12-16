Söke'deki cinsel taciz davasında karar: 22 yıl 6 ay hapis cezası

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsın 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaya yönelik görülen davada, şahsa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 ay önce yaşanan olayda 40 yaşındaki S.S.'nin 11 yaşındaki engelli öz kızı B.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. B.S.'nin öğretmenine resimler çizerek olayı anlatması sonucu, B.S.'nin ses kayıtlarını alan öğretmeni savcılığa giderek S.S.'den şikayetçi olmuştu. Polis ekiplerince yakalanan şahıs S.S. tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sonrasında yargılanma süreci başlanmıştı. 07 Aralık tarihinde görülen ve Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av.Hasret Ülkü İblikci tarafından da yakından takip edilen davada sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verilmiş, mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklu olarak yargılanan baba S.S., bugün Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Görülen dava sonucunda S.S.'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.