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Söke'deki devlet hastanesinde yoğun bakım sayısı arttırıldı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım yatak sayısı 26’ya yükseltildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım yatak sayısı 26'ya yükseltildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren hastanelerin daha elverişli ve donanımlı hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin pandemi tedbirleri kapsamında yoğun bakım ihtiyacı duyan Kovid-19 hastalarına ve diğer yoğun bakım hastalarına eksiksiz hizmet verebilmesi adına yoğun bakım yatak sayısı10'dan 26'ya yükseltildi. Ayrıca hastanedeki ventilatör ( Solunum cihazı) sayısı 6 adet arttırılırken, EKG (Elektrokardiyografi) sayısı da 10 yükseltildi.

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