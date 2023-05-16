Söke'deki Futbol Turnuvası'nda kadınlar sahaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen geleneksel Futbol Bahar Turnuvası başladı. Öğretmen kadınlardan oluşan futbol takımı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Söktaş 75. Yıl Okulu'nun formasını giyen ve öğretmenlerden oluşan kadın futbolcular erkek rakipleriyle yaptıkları maçın ilk on dakikasında rakip takıma 3 gol atmayı başarırken, turnuvada adlarından söz ettireceklerini daha ilk maçlarında gösterdi. "Adam eksik dediler, geldik" pankartı ile sahaya çıkan kadınlar, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Turnuvayı düzenleyen kurumun sekreteri Çiğdem Erdoğan Akbaba; “Kadınların hayatın her alanında olduğunu bize bir kez daha hatırlatan Söktaş 75.Yıl ilk ve ortaokuluna teşekkür ediyoruz, sokakları da sahaları da terk etmiyoruz" diyerek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.