Söke'deki kazada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belirlendi

Söke-Davutlar Karayolu üzeri Ağaçlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Esrahim Atik olduğu belirlendi.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AVG 682 plakalı özel bir şirkete ait beton mikseri Davutlar'dan Söke istikametine doğru rampadan iniş yaparken, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Beton mikseri ilk olarak içerisinde yolcuların bulunduğu 09 M 41 77 plakalı Söke-Güzelçamlı seferini yapmakta olan yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yol kenarına savruldu. Ardından karşı yönden gelen 09 LJ 183 plakalı otomobile çarpan beton mikseri yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsü içinde yer alan 73 yaşındaki Esrahim Atik olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan beton mikseri sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.