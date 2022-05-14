Söke'deki kazada iki araç refüje çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobiller refüje çıktı.

Kaza, İsmet İnönü Caddesi üzeri Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan M.S. Y. kontrolündeki 35 LE 447 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan D.Ö. idaresindeki 09 AFK 796 plakalı otomobil sürücülerin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada iki otomobil de çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıktı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.