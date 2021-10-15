Söke'deki kazanın nedeninin 'dönüş yasağını ihlal etmek' olduğu belirtildi

Söke'nin Argavlı Mahallesinde meydana gelen kazanın sebebinin kontrolsüz dönüş yapan araç olduğu belirlendi. İki kişinin yaralandığı, üç aracın karışıp birinin alev alev yandığı kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Söke'den Aydın istikametine gitmekte olan sürücü Ercan Ateş (29) yönetimindeki 35 AC 9937 plakalı otomobil, dönüş yasağı bulunan yerden kontrolsüz bir şekilde dönüş yapmak isteyen Suat Kaymak (50) yönetimindeki 09 HA 837 plakalı araca ardından karşı şeride geçerek Söke istikametine gitmekte olan sürücü Fatih Karataş (43) yönetimindeki 48 CAV 55 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil olay yerinde alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan sürücüler Suat Kaymak ve Ercan Ateş Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Söke Aydın karayolunu dakikalarca kapatan ve yürekleri ağızlara getiren kaza ucuz atlatıldı.