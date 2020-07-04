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Söke'deki maden ocağında kaza: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren Maden ocağında iş makinası 15 metrelik yükseklikten devrildi.

Aydın'ın Söke ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Maden ocağında iş makinası 15 metrelik yükseklikten devrildi. Meydana gelen kazada iş makinasının operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışmakta olan iş makinesi yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi. Olay sonrasında iş makinesinin operatörü Serdar Can (23) ağır yaralı olarak, ambulansıyla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Can yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği maden ocağında Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığınca inceleme başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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