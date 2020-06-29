Söke'deki makilik yangını söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atburgazı Mahallesi'nde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Söke Orman İşletme Yangın Söndürme ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri sevk edildi. Makilik alandaki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, 2 helikopter, 7 arazöz ve 35 yangın işçisi ile Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 30 dekar alan zarar gördü.