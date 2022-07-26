Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 15 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Argavlı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevlere karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Havanın kararmasına kadar süren çalışmalar yangını söndürmeye yetmedi.

Akşam saatlerinde yangın bölgesindeki hava sahası daha önce ilk kez Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılan gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerine emanet edildi. Gece boyunca yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahaleler yoğun bir şekilde sürerken günün ilk ışıkları ile birlikte helikopter ve uçaklar yeniden görev yapmaya başladı. Sabah saatlerinde 11 uçak ve 18 helikopter ile havadan yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. 15 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma başlatıldı.