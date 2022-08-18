Söke'deki tiyatro etkinliğinde çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı

Söke Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 'Karagözün Cehaleti' ve 'Arkadaşım Ben Geldim' adlı tiyatro oyunları sahnelendi.

Zafer Kaya tarafından kaleme alınan ve yönetilen iki oyun Uğur Mumcu Parkı amfi tiyatro sahnesinde izleyici ile buluştu. Birçok dizi ve filmlerden tanınan usta sinema oyuncusu Gülnihal Demir, Zafer Kaya ve Nuri Yiğit'in sahne performansı büyük beğeni toplarken; çocukların neşesi, büyüklerinin ise eğlencesi görülmeye değerdi.

Çocukların aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadığı, hem eğlenip aynı zamanda öğrendikleri oyunun sonunda, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar Sökeliler adına oyunculara çiçek takdim etti. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve Kültür Müdürü Hüseyin Batir de ekibi kutlayarak sahneledikleri oyun için teşekkür etti.