Söke'deki “toprak hırsızları” jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamuya ait bir araziden izinsiz toprak aldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Burunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamu kurumuna ait araziden izinsiz olarak toprak alındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın sorumlusu 4 şüpheli şahıs yakalanırken, ilgili kamu kurumuna da idari işlem yapılması için bilgi verildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.