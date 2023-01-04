Söke'deki vinç kazası sonrası 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir firmanın inşaat alanında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği vinç kazası ile ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmaya ait inşaat alanında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatın çatısında çalışma yaptıkları sırada malzeme taşıyan vincin bomu koptu. Vincin bomunun çatıya çarpması sonucu, iki işçi metrelerce yükseklikten yere düştü. İşçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybederken, Erol Aras ise ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.E.Ş. Jandarmadaki ifadesinin ardından, L.G. savcılık ifadesinin ardından Ö.F.D ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden şantiye şefi S.K, firma sahibi M.B, vinç firmasının sahibi M.Ş ile vinç operatörü M.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.