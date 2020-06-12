İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'deki yangın Milli Park'a sıçramadan söndürüldü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke Akçakonak’ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke Akçakonak'ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bugün öğle saatlerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken yoğun rüzgar sebebiyle yangının Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin üstün gayretiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangının kontrol altına alınması için Aydın genelinden itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine intikal ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından ve itfaiye yetkililerinden sürekli bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarının arazözleri dahil çok sayıda araç ve ekiple yangına müdahale edildiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yangını bir facia yaşanmadan kontrol altına aldıklarını belirtti.


Yangın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da yangının çıkış sebebini de araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.