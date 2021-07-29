İhlas Haber Ajansı

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Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Sayrakçı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda kuru otların tutuşması ile başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

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