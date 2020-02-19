Söke'den İdlib'e yardım tırı yola çıktı

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile toplanan yardımlar, İdlib'e ulaştırılmak üzere Söke'den yola çıktı.

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde içerisinde İHH, Türk Kızılay Söke Şubesi, Söke Müftülüğü'nün de yer aldığı kurum ve kuruluşlarca toplanan yardımlar, İdlib'e uğurlandı. Tır'a yüklenen ve içerisinde un, zeytin, zeytinyağı, elbise, ayakkabı ve battaniye gibi birçok bağış maddesinin bulunduğu malzemeler Türkiye sınırında yer alan İdlib'teki mülteci kampına yollandı.

Söke İHH temsilcisi Sebahattin Akkın yaptığı açıklamada; Söke'den çıkan yardımların Aydın ilinde buluşacak konvoya katılacağını söyledi. Akkın; “Söke İHH ,Kızılay ,Sivil Toplum Kuruluşları Kaymakamlığımızın önderliğinde gerek Ticaret Odamız gerekse Sökeli vatandaşlarımızın katkılarıyla yardımlarımızı topladık. Yaklaşık Bin 200 çuval un, 15 bin adet yumurta, 100 adet yatak, 300'e yakın battaniye ve vatandaşlarımızın göndermiş olduğu gıda maddelerini hazırladık. İnşallah vatandaşlarımızın dertlerine derman olurlar. Sökelilere duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.