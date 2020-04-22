Sökeli Berke, başkanlık koltuğuna online oturdu

Söke Belediyesi sembolik makam değişikliğinde bir ilki gerçekleştirdi. Korona virüs tedbiri nedeniyle makam değişimi video görüşme ile uzaktan yapıldı.

Söke'de 23 Nisan'ın sembolik Başkanı Berke Çiçek, bilgisayar üzerinden canlı video bağlantısı ile Söke Belediye Başkanlığı makamına oturdu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile online olarak karşılıklı görüşme yapan Berke Çiçek, yine telefon üzerinden daire müdürlerine talimat verdi.

“Makam Berke'nin Evine Taşındı”

Söke Belediye Başkanlığı makamı kısa bir süreliğine Berke Çiçek'in Yenikent Mahallesi'nde bulunan evindeki odasına taşındı. Gerekli teknik hazırlıklar hem Berke'nin evinde, hem de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in makamında yapıldı. Tüm hazırlıkların ardından video görüşme ile sembolik Başkan Berke Çiçek ile Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel karşılıklı sohbet etti.

“Başkan Tuncel ve Atatürk'e Teşekkür”

Sökeli tüm çocukları temsilen Belediye Başkanlığı makamına oturduğunu söyleyen Nebahat Alpan İlkokulu 6. Sınıf öğrencisi Berke Çiçek, kendisine bu fırsatı veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Söke'nin sembolik Başkanı Berke; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 23 Nisan'ı bayram olarak tüm çocuklara armağan ettiği için de teşekkür etti.

“Park İşler Müdürüne Talimat Verdi”

Başkan Levent Tuncel'in, “Başkanlık koltuğunda oturuyorsun, neler yapacaksın?” sorusu üzerine sembolik Başkan Berke Çiçek; “Çocukları dinleyerek, onların isteklerini uygulamak” diye cevap verdi. Başkan Tuncel; “Artık Başkan sensin, gereğini yap” demesi üzerine, Berke Çiçek ilk olarak Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürü Onur Gümüşer'i telefonla aradı. Yaşı büyük kişilerin parklarda bulunan oyun gruplarına zarar verdiğini dile getiren Berke Çiçek; park ve bahçelerde gerekli onarım çalışmalarının yapılması, kamera sistemlerinin takılması talimatını verdi. Müdür Onur Gümüşer çalışmaların başlatıldığını belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Söke'nin sembolik Başkanı Berke Çiçek'e tüm yaşamı boyunca başarı dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; korona virüs süreci nedeniyle online olarak da olsa Başkanlık makamını Berke gibi aydınlık geleceğin temsilcisi bir çocuğa teslim etmekten mutlu odluğunu dile getirdi.