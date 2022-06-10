Sökeli çocuklar dünyaca ünlü ressamların ruhunu tuvallere yansıttı

Aydın'ın Söke ilçesinde Şeyda Fırat İlkokulu ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile eğitmen Büşra Şen öncülüğünde resim sergisi düzenlendi. Kostümleri ve makyajları ile dünyaca ünlü ressamları canlandıran öğrenciler, resimdeki yetenekleri ile de dikkat çekti.

'Mona Lisa'dan İnci Küpeli Kız'a' adlı sergi ilçedeki bir AVM'nin etkinlik alanında ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kemal Karabıyık katıldı.

Pastel, kuru boya gibi tekniklerle yapılan resimlerin dışında geri dönüşüm malzemelerden yapılan resimlerin de dikkat çektiği sergi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.