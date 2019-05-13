Sökeli Emekli Albay Nihat Ateş son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayatını kaybeden 56 yaşındaki emekli Albay Nihat Ateş, Söke Kocacami de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle Söke Asri Mezarlıkta defnedildi.

Söke çarşı esnaflarından Halide Ateş'in ağabeyi olan emekli Albay Nihat Ateş'in cenaze törenine Söke Garnizon Komutanı P. Alb. Salih Büyük ve Garnizon Komutan Yardımcısı Hasan İhsan Kızgınçelik, Belediye Başkan Vekili Yasemin Gürsoy da katıldı.