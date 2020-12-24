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Sökeli eski itfaiye amiri Korona virüse yenildi

Aydın’ın Söke ilçesinde eski itfaiye amiri Hasan Akyıldırım Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde eski itfaiye amiri Hasan Akyıldırım Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Söke ilçesinde 'Hasan Baba' lakabıyla tanınan eski itfaiye amiri Sökespor eski futbolcusu ve yöneticisi 65 yaşındaki Hasan Akyıldırım geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Akyıldırım'a yapılan Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Akyıldırım hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen durumu ağırlaşan Akyıldrım hayata gözlerini kapadı. 2 çocuk babası Akyıldırım'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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