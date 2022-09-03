Sökeli Genç Yazar Dülger'den imza günü

Kaleme aldığı kitabı ile Söke'nin tarihine dokunduğu gibi, kitaptan elde edeceği geliri Sevgi Evleri'nde koruma altındaki çocuklara bağışlayarak minik kalplere de dokunan Cansu Dülger; imza günü gerçekleştirdi. Kitabına konu olan tarihi Nuh Bey Konağı'nda gerçekleştirilen imza günü ve söyleşi etkinliği ilgi gördü.

Söke Belediyesi ve Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, SÖGİAD Başkanı Burak Semerci, Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört başta olmak üzere davetliler katıldı.

Son üç yıldır SÖGİAD tarafından kullanılan Nuh Bey Konağı bahçesinde böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Burak Semerci, “Cansu kardeşimizin ‘Mübadele, Kent ve Bellek: Söke Nuh Bey Konağı' adlı kitabı nedeniyle bir aradayız. SÖGİAD'ın kuruluş amaçlarından biri Söke'nin değerlerinin tanıtılması ve topluma mal edilmesi. Kentimizin sosyo-ekonomik gelişmesine hepimiz bir vesile olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Kitaba konu olan Nuh Bey Konağı'nın bize tahsis edilmesinde emeği olan başta Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve belediye meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yapıyı yaşatıyor olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Sökeli genç yazar Cansu Dülger, “Bu benim ilk kitabım. İlk heyecanım. Kusurumuz varsa af ola. Bu heyecanıma ortak olan Söke Belediyesi ve SÖGİAD'a ayrıca teşekkür ediyorum. Kitabımda Nuh Bey Konağı'nın tarihini yaşayanlarının ve tanıklarının ağzından aktarmaya çalıştım. Söke gibi bir yerde Genç bir yazara, genç bir kadına destek verilmesi çok kıymetli benim için. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yazar Cansu Dülger konuklarıyla yakından ilgilenirken, katılımcılar için kitaplarını imzaladı. Etkinliğe Ceynur Özmen, Ahmet Karçaaltıncaba, İlker Öğünçoğlu ve Okan Atagül'den oluşan ‘Grup Nostalji' şarkıları ile renk kattı.