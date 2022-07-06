Sökeli genç yazarın kitabı tarihe ve minik kalplere dokunacak

Sökeli genç yazar Cansu Dülger kaleme aldığı kitabı ile Söke'nin tarihine dokunduğu gibi, kitaptan elde edeceği geliri Sevgi Evleri'nde koruma altındaki çocuklara bağışlayarak minik kalplere de dokunacak.

Söke'de bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Cansu Dülger Söke'nin kent belleğine katkı sağlayacak kitabı yayınlandı. “Mübadele, Kent ve Bellek: Söke Nuh Bey Konağı” adlı kitap, Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan Nuh bey Konağı ve bu konakta yaşanan hatıraları konu alıyor.

Üç yıl önce ziyaret ettiği Nuh Bey Konağı'nı gezerken, evin içinde yer alan soy ağacı ve fotoğrafların kendisini etkilemesi üzerine araştırmalarına başlayan genç yazar Cansu Dülger, Nuh Bey'in yakınları ile temas kurdu. Nuh Bey'in kızı Sevin Önal ve eşi Erdal Önal'la kurulan bu temas tarihi bir dönemi anlatan kitaba dönüştü.

Cansu Dülger'in geçmişe yolculuğunu, okuyucuları ile buluşturacak Kitabın geliri ise Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Sevgi Evleri'nde bulunan koruma altındaki çocukların ihtiyaç ve hediyelerini almak üzere kullanılacak.

Yazar Cansu Dülger; “Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Nuh Bey Konağı'nın hikayesini benimle paylaşan, Nuh Bey'in kızı Sevin Önal'a ve eşi Erdal Önal'a tüm yardımlarından dolayı minnettarım. Söke için küçük, kendim için büyük bir adım olan bu yolculukta sizlere de keyifli okumalar dilerim” dedi.