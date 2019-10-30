Sökeli Hafize Nine özgürlüğüne kavuştu

Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği, geçirdiği kısmi felçten dolayı yürüyemeyen Hafize Ağaç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen ve yatağa bağımlı yaşayan Savuca Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hafize Ağaç dernek sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, hayırseverlerin destekleri ile alınan tekerlekli sandalyeyi Ağaç'ı evinde ziyaret ederek teslim etti.

Sandalye sayesinde yataktan kalkarak dışarıda gezebilecek olmanın mutluluğunu yaşayan Hafize Ağaç, dernek başkanı ve tüm hayırseverlere teşekkür etti. Hayırseverlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüklerini söyleyen Dernek Başkanı Ekrem Erdem, “Hem insanların yüzünü güldürüyoruz hem de yardım yapmak isteyenlerin hayır yapmalarına vesile oluyoruz. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü görevi görmekten çok mutluyuz” dedi.