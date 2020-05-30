İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Söke Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.


Özellikle yaşanan pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, mama dağıtımı yapan dernek üyeleri; son olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edindikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.


Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşen dernek yönetim kurulu sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda destek olabileceklerini ifade edince; işbirliği gerçekleştirildi.


Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni; “Salgın kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesi için müdürlüğümüze valilikçe tahsis edilen yemlerin hayvanlara ulaşmasında yardımcı olan derneğimize teşekkür ederiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.