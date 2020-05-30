Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Özellikle yaşanan pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, mama dağıtımı yapan dernek üyeleri; son olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edindikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşen dernek yönetim kurulu sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda destek olabileceklerini ifade edince; işbirliği gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni; “Salgın kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesi için müdürlüğümüze valilikçe tahsis edilen yemlerin hayvanlara ulaşmasında yardımcı olan derneğimize teşekkür ederiz” dedi.