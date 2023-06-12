Sökeli Hilal, iki dalda Türkiye birinciliği gururu yaşattı

Türkiye Atletizm Federasyonu Sporcu Eğitim Merkezleri Final Yarışmaları Sivas'ta yapıldı. Yapılan yarışlarda Sökeli Hilal İnce iki ayrı dalda Türkiye birinciliği madalyası aldı.

Nisan ve Mayıs aylarında 31 ilde 1700 kız 1600 erkek toplam 3 bin 300 sporcunun katılımıyla yapılan il seçmelerinin ardından Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye finalleri 9-11 Haziran tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirildi. Aydın'ı temsil eden Söke Alirıza Efendi İlk-Ortaokulu öğrencisi Hilal İnce 2013 doğumlu Küçük Kızlar Kategorisinde yarıştı. Hilal İnce 60 metre parkurunda Türkiye birincisi, ayrıca uzun atlama dalında da yine Türkiye birincisi oldu. Hilal İnce 2013 Küçük Kızlar genel sıralamada da Türkiye birinciliği gururunu yaşadı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Şampiyon öğrencimizi tebrik eder emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Sinan Bilge, okul yönetimi ve ailesine çok teşekkür ederiz” denildi.