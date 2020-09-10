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Sökeli İbrahim her yerde aranıyor

Söke’de iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan İbrahim Çam (26) her yerde aranıyor.

Söke'de iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan İbrahim Çam (26) her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre iki gün önce babasıyla kavga ettikten sonra Aydın Caddesi üzerinde bulunan evlerinden ayrılan İbrahim Çam, ortadan kayboldu. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede, kayıp genç İbrahim'in en son Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Mezarlığı'nda görüldüğü ve ardından Davutlar minibüsü ile Söke'ye giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin ve ailenin arama çalışmaları devam ederken, kayıp gencin yakınları, İbrahim Çam'ı gören, duyan veya bilgisi olanların polis, jandarma veya 0541 342 28 16 numaralı telefona bilgi vermesini istiyor.

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