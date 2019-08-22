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Sökeli işadamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Söke Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı Mustafa Korhan Taşkın önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Söke Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı Mustafa Korhan Taşkın önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede dernek yöneticileri Başkan Çerçioğlu'nun başarılı çalışmalarının devamını diledi.


Başkan Çerçioğlu, Söke Genç İşadamları Derneği Başkanı Taşkın'a ve dernek yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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