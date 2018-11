Sökeli Kadınlar Kadına Şiddeti Kınadı

Sökeli kadınlar yaptıkları açıklamada Kadına şiddeti bir kez daha kınadı. Açıklamada kadına yönelik şiddetin hem ülkemizde hem de dünyada artarak devam ettiği vurgulandı.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Nesrin Bayrakçı Artan, yaptığı basın açıklamasında; “Bugün dünyada pek çok kadın birey olma haklarından yoksun bırakılmaktadır. Evde, işte, sokakta, okulda fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ve bu şiddet ünlü, ünsüz ayrımı gözetmemektedir. Neredeyse her gün yeni bir şiddet haberiyle güne başlamaktayız. Ve şiddet haberleri ne yazık ki sadece kadınları değil çocukları da içermektedir. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, hayatın her aşamasında yan yana, omuz omuza olduğu bir toplum daha güçlü ve refah düzeyi daha yüksek olacaktır. Kadına yönelik gerçekleşen her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Bu konuda dayanışma içerisinde olmalıyız” dedi.

"Logolarını kararttılar"

Söke Kent Konseyi 2 Temmuz 2018 tarihinde ülkeyi yasa boğan Eylül ve Leyla adlı çocukların cinayete kurban gitmesine bir tepki olarak logosunu kararttı. O günden buyana sosyal medyada siyah beyaz logo ile paylaşımlarını yapan Söke Kent Konseyi'nin açıklamasında; “Bir yanımız hep mutsuz. Ülkemizde çocuklara, kadınlara şiddetin son bulduğu gün logomuz tekrar renklenecek” denildi.