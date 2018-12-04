Sökeli Kadınlar seçme ve seçilme haklarını kutladı

Yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Sökeli kadınlar Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Kadınına hak ettiği değeri verdiği için bir kez daha minnetlerini dile getirdiler.

Kadın Meclisi adına açıklamayı Selma Kılınçlı yaptı. Açıklamada; “5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 84. Yıl dönümü kutlu olsun. 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Türkiye'de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce tanınmış olup; 1930 yılında Belediyelerde, 1933'de köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde ki bu seçimlerde hemşerimiz olan Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bugün Karpuzlu olarak bilinen Demirdere köyünde seçimi kazanan Gül Esin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. 5 Aralık 1934 tarihinde de “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınmıştır. O gün atılan gazete başlıklarından birisi şu şekildedir: Türk kadını haklarının en büyüğünü aldı. Türkiye böylece Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre 'den ise 36 yıl önce Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı tanımıştır. Kadınların Seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisidir. Kadınların sahip olduğu haklarının bilincine varmaları büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız ekonomik ve sosyal yasama katılarak karar verme surecinde daha etkin rol oynamalı, siyasal alanda daha yüksek oranlarda temsil edilmelidirler. Biz kadınlar ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişmesinde görev almalı, siyasal yaşamda etkinliğini artırmalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalıdırlar. Kadınların yaşamın her alanında sorunlarının çözümlenmesi, bilinçlendirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Kadınına hak ettiği değeri verdiği için bir kez daha teşekkür ediyor, Atamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.