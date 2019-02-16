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Sökeli kadınların örgüleri kimsesiz çocukları sıcak tutacak

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından üretilen el örgüsü giyim eşyaları, kimsesiz çocukları sıcak tutacak.


Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru atkı, yelek, bere, oyuncak gibi ürünler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan çocuklara ulaştırılmak üzere, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na teslim edildi. 150 paketin üzerinde giyim eşyası ve el örgüsü oyuncaklar çocukları sevindirecek.


Ürünleri teslim etmek üzere Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Genel Sekreter Eylem Köprüalan Çaldıran, Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve Kadın Meclisi üyelerinden oluşan heyet, Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nu ziyaret etti. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Kent Konseyi'ne duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.


“Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyen Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “Kadın Meclisimizin geçen yıl olduğu gibi bu yılda çocukları mutlu etmek üzere el örgülerini yaptılar. Çocuklarımızı mutlu ettiğimizi bilmek bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Bu projenin geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

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