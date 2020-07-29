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Sökeli Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Söke ilçesinde 90 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Recep Akkuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 90 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Recep Akkuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Recep Akkuş, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybederken; gazi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı Murat Kandur, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Başkan yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca da katıldı.


Kore Gazisi Recep Akkuş'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güllübahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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