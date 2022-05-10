Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan, Kaymakam Güney'le görüştü

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleşen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 3.'lük elde eden Milli Sporcu Yadigar Talayhan, mutluluğunu İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile paylaştı.

Judo branşında kadınlar 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya almayı başaran Sökeli sporcu Yadigar Talayhan, İşitme Engelliler güreş dalında kendisi gibi Milli sporcu olan eşi Önder Talayhan ile Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret etti.

Başarısı ve Söke başta olmak üzere ülkeye yaşattıkları gurur nedeniyle Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ı tebrik eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, sporcunun başarılarının devamını diledi. Söke'de son yıllarda okul, kulüp ve bireysel spor dallarında başarının giderek arttığına dikkat çeken Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, önümüzdeki süreçte gençlik ve spor dallarında çeşitli projelerin gerçekleşmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Planlanan projelerde başarılı olan sporcu ve kulüplerin yön gösterici olacaklarına inandığını ifade etti.