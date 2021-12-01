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Sökeli Muhtar Adnan Çandır vefat etti

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır vefat etti.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır vefat etti.



Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır hayatını kaybetti. 2019 Nisan ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte göreve gelen ve çevresinde sevilen muhtar Adnan Çandır'ın vefatı başta muhtarlar camiası ve Aslanyaylası Mahallesi olmak üzere, Söke'de büyük üzüntü oluşturdu.



58 yaşında hayata veda eden Muhtar Adnan Çandır evli ve 3 çocuk babasıydı. Adnan Çandır'ın Perşembe günü öğle namazı sonrası Aslanyaylası'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Adnan Çandır, yaklaşık iki hafta önce muhtarlık görevini azası Muhsin Uysal'a devretmişti.

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