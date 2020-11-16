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Sökeli öğrenci velileri yeni bina istiyor

Aydın’ın Söke ilçesi öğrenci velileri depremde zarar gören okul binasının yeniden yapılmasını istiyor.

Aydın'ın Söke ilçesi öğrenci velileri depremde zarar gören okul binasının yeniden yapılmasını istiyor.


Aydın'ın Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Nebahat Alpan İlkokulu binasına, yaşanan 6.6'lık depremin ardından yüzde 39 oranında dayanıksızlık raporu verildi. 1998 yılından bu yana kullanılan binanın 2018 yılında yapılan incelemelerinde de yüzde 49'luk oranda depreme dayanıksız olduğu belirtilmiş, o dönemde de güçlendirme yapılması gündeme gelmişti.


Okul önünde toplanan Nebahat Alpan İlkokulu velileri okul binasının tadilatla güçlendirilmesi yerine binanın yıkılarak, yeniden inşa edilmesini istiyor. Bu kapsamda imza kampanyası başlatan veliler, bir de açıklama yaptı.

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