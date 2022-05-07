Sökeli öğrenciler Türkiye finali İçin Şanlıurfa'ya gidecek

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ulusal Robot Yarışması'nın 14.'ncüsü 13-16 Haziran 2022 tarihlerinde Şanlıurfa da yapılacak. Sökeli öğrenciler kategorilerinde ön elemeleri geçerek, finallere katılmaya hak kazanırken, finallere kalan Söke'de tek, Aydın ilinde iki okuldan biri oldu.

Toplam 12 kategoride yapılan yarışmada Söke'den katılan özel okul, ortaokulların katıldığı tek kategori olan ‘Temel Seviye Çizgi İzleyen' kategorisinde başvuru yaptı. Bu kategoride toplam 728 robot başvurusu arasından sıyrılarak sanal ortamda ön elemeyi geçen 218 robottan biri oldu. Tüm kategorilerde yarışmaya 10 binin üzerinde başvuru, 4 binin üzerinde robot katılırken; Aydın ilinden tüm kategorilerde 21 robot başvuru yaptı. Söke'den Yözel okul ile Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu adını Aydın ilinden finallere yazdıran iki okul oldu.

Öğretmenleri Mehmet Güneç danışmanlığında öğrenciler Egemen Suluoğlu, Beril Arslan, Alptekin Şengör, Fatma Melis Karadağ ve Basri Noyan Kiracı, Söke ve Aydın'ı Şanlıurfa'da yapılacak 14. Ulusal Robot Yarışması'nda temsil edecek.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve projenin Danışmanı Mehmet Güneç, “MEB Robot Yarışmasına hazırlandık ve bunun sonucunda ön elemeleri geçerek güzel bir başarı elde ettik. ‘Temel Seviye Çizgi İzleyen' kategorisinde Şanlıurfa'ya gitmeye hak kazanan tek okul olduk. Umarım finallerden de güzel bir başarı elde edeceğimize inanıyorum” dedi.